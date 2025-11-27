Благотворительная акция пройдет в Центре социальной поддержки в Сергиевом Посаде

В Центре социальной поддержки и защиты инвалидов «Преодоление» в Сергиевом Посаде пройдет благотворительная распродажа 6 декабря. Мероприятие проведут на площадке Общественной палаты.

Цель акции — сбор средств на приобретение нового оборудования для швейного производства центра.

«У нас есть заказ на вышивальные машины, потому что на изделиях, которые мы шьем, требуется машинная вышивка. А машина сама по себе дорогая. Поэтому нам необходимо собрать деньги для того, чтобы мы смогли купить это оборудование», — сказала Елена Брюшинина, директор Центра социальной поддержки и защиты инвалидов «Преодоление».

Посетители смогут купить одежду, обувь, аксессуары и предметы быта по доступным ценам. Организаторы поблагодарили волонтеров и активистов Молодежного парламента, которые поддержали проведение акции. Все средства направят на развитие центра и улучшение условий труда сотрудников.

Центр «Преодоление» помогает людям с ОВЗ из социально-экономического техникума, поддерживая их реабилитацию, профессиональную подготовку и трудоустройство. Здесь работают 18 человек.