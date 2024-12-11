Благотворительная акция помощи приюту для собак прошла в Лосино-Петровском

Партийцы «Единой России» в Лосино-Петровском в рамках акции «Добрые дела» помогли Ногинскому муниципальному приюту для собак. Они передали руководителю строительные материалы и четыре рулона ковролина.

Руководитель приюта обратился к партийцам с просьбой обеспечить необходимыми материалами, в частности фанерой и ковролином. Представители «Единой России» в Лосино-Петровском откликнулись на призыв и закупили все, что нужно. Такой благотворительный акт поможет создать более комфортное прибывание животных в учреждении.

«Животные — это наши друзья. Мы обязаны помогать не только жителям нашего округа, но и животным, которые остались без дома и хозяев. Благодаря нашим совместным усилиям все материалы были куплены и доставлены, животные будут жить в тепле», — сказал Градин Вячеслав.

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