Благотворительная акция по сбору макулатуры завершилась в Богородском округе

В Богородском округе завершилась благотворительная акция по сбору макулатуры, цель которой — помощь школе № 4 имени Р. Салькова в Луганской Народной Республике. Инициатива объединила тысячи жителей: студентов и школьников, библиотекарей и педагогов.

Общими усилиями было собрано рекордное количество вторсырья — 1100 килограммов макулатуры. Значительный вклад внесли студенты подмосковного колледжа «Энергия», самостоятельно собравшие и сдавшие 300 килограммов ненужной бумаги и картона.

Акция решала сразу две важные задачи: забота об окружающей среде через переработку вторсырья и оказание реальной, адресной помощи образовательному учреждению в ЛНР. Все средства, вырученные от сдачи макулатуры, были направлены на закупку необходимого оборудования для школы.

Первым приобретением стала мощная акустическая колонка, которая позволит школе проводить мероприятия на новом уровне: от торжественных линеек и концертов до школьных праздников и творческих вечеров. Волонтер СВО Дмитрий Качарава, участвующий в оказании помощи региону, подчеркнул значимость этого подарка для развития творчества учащихся.

Акция наглядно показала, как совместные усилия местного сообщества могут привести к конкретным, осязаемым результатам, укрепляя связи и поддерживая образование и культуру в братских регионах. Жители Богородского округа своим вкладом в сбор макулатуры внесли важный вклад в эту благородную миссию.