Благотворительная акция по сбору корма для бездомных собак прошла во Фрязине

В городском округе Фрязино активисты «Молодой гвардии» совместно с активистами партии «Единая Россия» провели благотворительную акцию по сбору корма для бездомных собак. Неравнодушные жители города принести сухой корм и продукты.

Собранная помощь составила около 20 килограммов. Все собранные вещи передали в приют «Шанс», где сейчас находятся десятки животных, нуждающихся во временном уходе.

Волонтеры подчеркивают, что каждая переданная пачка корма важна для здоровья питомцев и облегчает работу сотрудников приюта. По их словам, приютам постоянно требуется поддержка, и подобные акции позволяют улучшить условия содержания животных.

Организаторы призвали неравнодушных жителей продолжать помогать: приносить корм и медикаменты или уделять время животным, поскольку даже небольшая помощь имеет большое значение.