Благотворительная акция «Коробка храбрости» завершилась в Воскресенске

Депутат Государственной Думы Никита Чаплин и глава округа Алексей Малкин передали «Коробку храбрости» детям в Воскресенске. Юным пациентам собрали игрушки и наборы для творчества.

«Коробка храбрости» — благотворительная акция, организованная партией «Единая Россия». Она направлена на помощь и поддержку детей, которые находятся в больницах на длительном лечении из-за тяжелых заболеваний. В этом году им подарили куклы, книжки, раскраски, конструкторы и фломастеры.

«Наша поддержка очень важна маленьким пациентам, которых тяжелые болезни надолго оставляют в больницах. Название акции отражает ее задачу — помочь ребятам стать чуточку храбрее, отвлечься от ожиданий и страхов в преддверии сложных медицинских процедур», — отметил Никита Чаплин.

Отметим, акция действует более 10 лет.

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