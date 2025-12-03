Благотворительная акция «Коробка храбрости» прошла в Химках
В детской поликлинике № 5 Химок 3 декабря прошла благотворительная акция «Коробка храбрости». Ее ежегодно проводит партия «Единая Россия».
Депутат Госдумы Ирина Роднина и депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов лично посетили юных пациентов. Они вручили им игрушки и книги, чтобы поддержать во время лечения.
«Эти подарки предназначены для детей, которые сейчас проходят лечение. Игрушки и книги приносят ребятам маленькую радость, помогают улыбнуться и почувствовать поддержку. Каждая вещь напоминает им, что они не одни и рядом есть люди, которым важно видеть их счастливыми и здоровыми», — сказала депутат Госдумы Ирина Роднина.
Также депутаты осмотрели кабинеты поликлиники, познакомились с работой медперсонала и убедились, что дети получают все необходимое для лечения.
«Медицинский персонал работает на высоком уровне, и это видно сразу. Дети получают качественную помощь и находятся в надежных руках», — отметил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.
Акция «Коробка храбрости» является частью масштабного всероссийского проекта, направленного на психологическую поддержку детей, проходящих сложное лечение, и напоминает им, что они не остаются один на один со своей болезнью.