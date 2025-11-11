Благотворительная акция «Коробка храбрости» прошла в Домодедове

Так называемые «Коробки храбрости» устанавливают в больницах, чтобы поддержать маленьких пациентов после сложных процедур — уколов, пункций или химиотерапии. Каждый ребенок может выбрать себе игрушку, книгу или канцелярские принадлежности.

К сбору подарков присоединились образовательные учреждения, волонтерские объединения, предприниматели и неравнодушные жители. Уже в пятницу коробки, которые наполнили во время акции в Домодедове, отправятся в Москву, чтобы порадовать ребят.

Член Общественной палаты городского округа Юлия Живова поблагодарила всех, кто откликнулся на призыв и поучаствовал в благотворительном мероприятии.

«Помогая другим, мы помогаем и себе. Важно не потерять способность сострадать, зажигать в себе и в других людях огонек доброты», — отметил заместитель председателя Общественной палаты округа Сергей Еприкян.