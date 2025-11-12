Благотворительная акция «Коробка храбрости» началась в Химках

Всероссийскую благотворительную акцию «Коробка храбрости» запустили в Химках. Инициатива от партии «Единая Россия» направлена на поддержку детей, которые проходят сложное и часто болезненное лечение в больницах и хосписах.

Принять участие может каждый желающий. Для этого нужно принести небольшие подарки, которые затем передадут детям. Вещи должны быть новыми и в товарной упаковке. Можно передавать игрушки, канцелярские принадлежности, книги и раскраски, игровые наборы. Нельзя приносить мягкие игрушки, хрупкие предметы и детскую косметику.

Пункт сбора расположен по адресу: проспект Мельникова, дом № 12. Вещи принимают по будням с 09:00 до 18:00. Акция продлится до 1 декабря.

«Подобные инициативы — замечательная возможность поддержать малышей со сложными заболеваниями. Собранные подарки помогут ребятам справиться со стрессом и легче перенести терапию. Поэтому призываю всех неравнодушных принять участие в акции и подарить частичку теплоты и заботы тем, кому она особенно нужна», — отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Акцию «Коробка храбрости» регулярно проводят в Химках. Инициатива уже стала важной частью социальной работы, она объединяет жителей, желающих внести вклад и порадовать маленьких пациентов.