Благотворительная акция к началу учебного года пройдет в Лобне до 24 августа

В Серафимовском храме городского округа Лобня сейчас проходит благотворительная акция «Яблочное чудо», которую приурочили к началу нового учебного года. Все желающие могут помочь детям с новых территорий собраться в школу.

Участники акции берут яблоко, на котором написано, какая канцелярская принадлежность необходима школьникам. Вещи можно принести в церковную лавку Серафимовского храма до 24 августа. Собранные принадлежности передадут нуждающимся детям.

В праздник Преображения Господня благотворительную акцию посетили глава Лобни Анна Кротова. Руководитель муниципалитета вытянула яблоко с надписью «тетрадь».

«Сразу же купила их и передала иерею Иоанну. Акция „Яблочное чудо“ — это прекрасная возможность соединить духовное и доброе дело», — подчеркнула Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Отметим, что много лет строительству и развитию Серафимовского храма мешало отсутствие возможности оформить землю под церковными постройками. При содействии Анны Кротовой в этом направлении провели большую работу. В результате в Правила землепользования и застройки внесли изменения — это позволило передать необходимый участок храму в безвозмездное пользование. Сейчас отец Иоанн планирует возвести пристройку к церкви, чтобы как можно больше людей могли найти здесь духовную поддержку.