Благотворительная акция «Хочу помочь» прошла в Воскресенске | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 17:24 Благотворительная акция «Хочу помочь» прошла в Воскресенске Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

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В Воскресенске прошла благотворительная акция «Хочу помочь», на которой жители округа могли приобрести сувениры и поделки ручной работы, сделанные воспитанниками школ, садов и творческих коллективов. Ярмарки организовали в четырех храмах округа.

Мероприятие прошло на территории четырех храмов округа в поселке Виноградово, селах Ашитково, Конобеево и Барановское.

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«С каждым годом все больше участников нашей ярмарки. Поделки своими руками делают и дети, и взрослые. Ребята вместе с нами стоят на ярмарке, им приятно, когда люди подходят и приобретают их творения. Все средства мы передадим нуждающимся», — рассказала директор муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр» Ольга Якимова.

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Пасхальные сувениры и поделки своими руками делали дети из местных школ и садов, воспитанники и преподаватели творческих коллективов. Все вырученные средства пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и нуждающимся семьям.

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