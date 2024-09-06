Благотворительную акцию для пациентов онкодиспансера провели в Балашихе

Благотворительный фонд «Сила Веры» провел акцию «Гонка героев» для пациентов детского онкодиспансера в Балашихе. Такое мероприятие в округе проходит второй раз.

Второй год подряд благотворительный фонд «Сила Веры» проводит акцию для детей, которые проходят лечение в онкодиспансере. В этом году программу решили немного расширить. Пока одних юных пассажиров катали на автомобилях самых известных марок, других участников мероприятия развлекали аниматоры.

«Такого мероприятия нет во всей России. Мы первые, кто сделал благотворительную акцию, когда на территорию больницы приезжают премиальные машины. В этом году мы решили немножко разнообразить программу. Пригласили аниматоров, чтобы у детишек еще больше поднялось настроение», — рассказала координатор проекта «Артем клуб» благотворительного фонда «Сила веры» Варвара Гогина.

Члены благотворительного фонда «Сила веры» регулярно устраивают творческие мероприятия и мастер-классы для юных пациентов онкодиспансера. В ближайшее время они планируют запустить масштабный проект по психологической поддержке для детей и их родителей.

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