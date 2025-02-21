Благотворительная акция «Елка желаний» завершилась в Лосино-Петровском

В Свердловской школе № 2 завершилась ежегодная благотворительная акция «Елка желаний», которая традиционно проходит в городском округе Лосино-Петровский. Это событие собрало жителей города, объединив их в стремлении подарить детям радость и создать для них особенный праздник.

В акции приняли участие глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Николаевич Джеглав, его заместители Вера Анатольевна Алексеева и Валентина Валентиновна Тропанец, председатель Совета депутатов Татьяна Айзиковна Голод, а также депутаты Совета депутатов, предприниматели и руководители различных организаций.

Мероприятие активно поддержали сотрудники молодежного центра «Движение», волонтеры из объединений «Волонтеры Подмосковья», «Молодая Гвардия» и «Волонтеры Победы». Они помогали гостям ориентироваться в здании школы и участвовали в церемонии вручения подарков. Особую атмосферу праздника создала творческая программа, подготовленная сотрудниками структурного подразделения ДК «Созвездие».

Главной целью акции было исполнение самых заветных желаний детей, нуждающихся в особом внимании и заботе. Благодаря усилиям всех участников, малыши получили долгожданные подарки и вновь ощутили волшебство новогоднего праздника.

Такие благотворительные инициативы дарят радость и тепло, объединяя людей вокруг общей цели — делать добро и приносить счастье тем, кто особенно в этом нуждается.