Благотворительная акция «Елка желаний» пройдет в Химках

Новый год — это время чудес, когда каждый может стать настоящим волшебником для тех, кто особенно нуждается в заботе. Химки вновь присоединяются к всероссийской акции «Елка желаний», которая уже седьмой год подряд помогает исполнять мечты детей, оказавшихся в сложных жизненных условиях.

Ребята с инвалидностью и ограничениями по здоровью, дети-сироты, дети из семей участников специальной военной операции, а также вынужденные переселенцы участвуют в этой акции.

Чтобы принять участие, можно выбрать удобный формат — офлайн или онлайн на сайте акции. Дарителю нужно указать свои ФИО и телефон, после чего выбрать подарок, ориентируясь на регион или подходящий ценовой диапазон. Это можно будет уже сделать с 5 декабря.

«Представьте глаза ребенка, который получает подарок, о котором даже не смел мечтать. Именно такие мгновения и создают настоящее волшебство Нового года. Акция „Елка желаний“ дает нам шанс стать авторами этих чудес. Химчане всегда откликались сердцем — давайте и в этот раз докажем, что добро начинается с малого!» — поделилась депутат Юлия Мамай.

Кроме того, акция «Елка желаний» включает и другие добрые инициативы: «Праздник на стол», направленный на помощь продуктами малообеспеченным семьям к новогоднему столу, а также «Внуки с подарками», в рамках которой исполняются желания пожилых людей в небольших городах и селах.