Благотворительная акция «Елка желаний» началась в Чехове

Во Дворце культуры «Дружба» городского округа Чехов началась Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». Дети участников специальной военной операции, а также семьи из пострадавших регионов Российской Федерации поделились своими мечтами, написав их на листочках и опустив в специальный новогодний почтовый ящик.

Исполнение детских желаний взяли на себя глава округа Михаил Собакин, представители муниципалитета, Совет депутатов и неравнодушные жители. В каждом письме родители оставляют контактные данные, чтобы организаторы могли связаться с ними для передачи подарков.

«Все желания, которые наши дети сегодня запишут, поместят в шарики, которыми украсят нашу главную елку на Советской площади — ту самую „Елку желаний“. И, конечно, все обращения и мечты детей обязательно будут исполнены», — отметила заместитель главы округа Надежда Чернятина.

Акция стала не только способом подарить радость детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но и настоящим праздником. Для участников мероприятия была организована развлекательная программа с участием сказочных героев, создавая атмосферу новогоднего волшебства.

Напомним, в прошлом году акция уже подарила чудо многим детям. Одной из участниц стала Юлия Леснова с дочерью, которые написали письмо Деду Морозу. Девочка мечтала побывать в детском лагере «Орленок» — крупнейшем федеральном центре отдыха и оздоровления для детей.

«Благодаря этой елке, благодаря новогоднему чуду и сказке ее желание исполнилось», — поделилась Юлия Леснова.

Каждый желающий может стать частью этого доброго дела и исполнить чью-то мечту. Для участия достаточно оставить заявку на сайте акции.