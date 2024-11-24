Благотворительная акция для детей «Коробка храбрости» прошла в Чехове

В городском округе Чехов стартовала акция партии «Единая Россия» под названием «Коробка храбрости». Ее цель — поддержать маленьких пациентов, проходящих длительное лечение или сложные медицинские процедуры в медицинских учреждениях округа.

Любой желающий может принять участие и принести яркие игрушки, раскраски, книги или наборы для творчества, которые помогут детям справляться с трудными моментами.

На днях к акции присоединился глава округа Михаил Собакин. Он принес две коробки с развивающими и интересными играми для детей.

«Пришел принять участие в нашей региональной программе. Потому что мы всецело понимаем и разделяем те невзгоды, которые испытывают наши дети, проходя долгое лечение», — отметил Михаил Собакин.

Собранные подарки будут переданы в «Добрые комнаты», которые партия открывает в больницах и поликлиниках. Там дети смогут выбрать игрушки, книжки или другие приятные сюрпризы из «Коробки храбрости».

Принять участие в акции могут все желающие. Подарки принимаются до 5 декабря в местном отделении партии по адресу: улица Дружбы, 21.

«Каждый житель города может присоединиться к акции. Мы организовали специальное место, куда можно принести подарки. Цель акции — собрать как можно больше канцелярских товаров для детей», — отметил руководитель местного отделения «Молодая гвардия единой России» Владимир Тернавский.

Подобные инициативы помогают маленьким пациентам быстрее выздоравливать и чувствовать поддержку окружающих. Партия «Единая Россия» планирует продолжать и расширять такие проекты, чтобы радовать детей и помогать им справляться с трудностями.