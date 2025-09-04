Благотворительная акция «Дети вместо цветов» прошла в Лобне

Родители школьников и ученики Лобни присоединились ко всероссийской благотворительной инициативе. Они подарили учителям лишь один букет, а оставшиеся собранные к празднику средства направили на помощь нуждающимися.

К примеру, благодаря участию в акции активистов школ № 4, 9, 10, Луговской и Специальной коррекционной школах, удалось помочь местной организации «Добрология». Ее сотрудники поддерживают около 80 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Искренние улыбки и благодарность наших подопечных — вот самая большая ценность, и все это стало возможным благодаря вашей невероятной поддержке акции „Дети вместо цветов“. От всего сердца благодарим за этот урок милосердия удивительных людей из школьных сообществ: учеников, родителей и педагогов», — сказала руководитель «Добрологии» Елена Демчинская.