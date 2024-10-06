Благотворительная акция ко Всемирному дню защиты животных прошла в Дмитрове

День защиты животных, отмечаемый ежегодно 4 октября, стал важным экологическим праздником, в рамках которого проводятся благотворительные и просветительские мероприятия. В этот день приюты для животных организуют выставки, где все желающие могут выбрать себе питомца, а в школах проходят уроки о заботе о животных.

В этом году в рамках акции «Дай лапу, друг», инициированной советником директора по воспитанию Светланой Анатольевной и поддержанной классными руководителями 6-х классов, ученики 6Б класса под руководством Яны Стрельцовой собрали корм для кошек. Этот корм был передан Надежде Александровне, жительнице микрорайона Маркова, которая активно помогает бездомным кошкам и котам, не только подкармливая их, но и оказывая им необходимую медицинскую помощь.

Помощь тем, кто нуждается в заботе, является проявлением милосердия. В мире нет существ более уязвимых, чем животные, дикие или домашние. Их жизнь полностью зависит от человека, и День защиты животных напоминает нам об этой ответственности.

Напомним, что в России начали отмечать этот день в 2000 году. Дата 4 октября выбрана не случайно — это день памяти святого Франциска Ассизского, покровителя природы. По преданию, он умел разговаривать со зверями и на многих картинах и иконах изображен вместе с ними.

«Каждый из нас может внести вклад в улучшение жизни животных: стать волонтером, пожертвовать деньги, купить корм или взять питомца в семью. Главное — помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили», — напомнила ребятам Светлана Анатольевна.

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