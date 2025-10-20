Благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу» прошла в Серпухове

В детском саду «Жар-Птица» в Серпухове с прошла ежегодная благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу». В этом году удалось собрать корм и необходимые принадлежности для почти 100 собак, временно проживающих в приюте.

Участники акции продемонстрировали настоящее сердце, поддержав тех, кто так нуждается во внимании. Организаторы отметили, что воспитывая любовь к животным дети учатся состраданию и доброте, а это бесценно.

После завершения сбора родители и дети лично посетили приют, чтобы передать все собранное. Там ребята смогли не только погладить собак и поближе познакомиться с ними, но и узнать больше о жизни и потребностях своих четвероногих друзей.