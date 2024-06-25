Благотворительная акция «Белый цветок» прошла в Серпухове

В Серпухове прошла благотворительная акция «Белый цветок» для сбора средств на лечение детей с редким заболеванием — фенилкетонурией. Организаторы закупят специальное питание для четырех девочек.

Раньше акция «Белый цветок» проходила под руководством императорской семьи. Тогда устраивали благотворительные базары, а все вырученные средства шли на лечение больных туберкулезом. Спустя 100 лет мероприятие возродили в Москве. А теперь День милосердия провели и в Серпухове.

На благотворительной ярмарке можно было купить необычные предметы интерьера, самодельные игрушки, картины. Каждый, кто поучаствовал в благотворительности, получил бумажный белый цветок — символ акции. В парке Олега Степанова для гостей подготовили концерт с участием воскресных школ и творческих коллективов.

«Хотелось бы отметить Подольскую епархию, серпуховское благочиние, окружное управление № 17 соцзащиты Министерства социального развития Московской области, вместе с которыми мы готовились к этому мероприятию. Я думаю, что у нас все получилось. Огромное спасибо за неравнодушие, мы и дальше будем развивать это направление благотворительности», — сказала заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова.