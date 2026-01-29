Благотворители вручили подарки детям с ОВЗ из Богородского округа

29 января подопечным отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья передали подарки. Само отделение получило реабилитационное оборудование для маленьких пациентов.

Вручение подарков стало возможным благодаря участникам Рождественского благотворительного бала, который прошел в конце декабря в историческом пространстве Богородско-Глуховской мануфактуры в Ногинске. Организаторами выступили Ногинская торгово-промышленная палата, Союз промышленников и предпринимателей и Общественная палата Богородского округа.

Собранных средств хватило на закупку необходимого реабилитационного оборудования и на помощь детям с особенностями здоровья из округа. Около 250 человек проходят реабилитацию в Комплексном центре «Богородский».

Теперь юные посетители отделения смогут развить координацию и чувство баланса через специальные упражнения и игры, используя подаренное оборудование.