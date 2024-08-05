Благодарственные письма вручили железнодорожникам в Волоколамске

В Волоколамске отметили День железнодорожника. Сотрудникам отрасли вручили благодарственные письма на праздничном концерте.

Железнодорожников поздравили временно исполняющая полномочия главы городского округа Наталья Козлова, начальник станции Евгений Никулин, мастер производственного Московско-Белорусского участка котельных, тепловых и водопроводных сетей Михаил Гончаров и почетный гражданин Волоколамска Владимир Никифоров.



«Среди волоколамцев есть ветераны производства, орденоносцы и целые трудовые династии этой важной для страны отрасли. Все они — наша общая гордость!» — отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Наталья Козлова.

Труженики получили благодарственные письма. После награждения состоялся футбольный матч. Победителям вручили памятные кубки.

Для специалистов отрасли организовали концерт. Валентина Кудрявцева исполнила песню «Родная маленькая станция». Творческие коллективы из центра культуры «Родники» подготовили свои номера, а поэт Анатолий Барков прочитал стихи, посвященные железной дороге.

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