Благодарственные письма вручили представителям торговли в Серпухове

13 августа в Серпуховском историко-художественном музее состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли, в ходе которого лучшие представители отрасли получили заслуженное признание за свой труд. От имени главы городского округа Серпухов Алексея Шимко сотрудников торговли поздравила заместитель главы Мария Барышева, вручившая работникам Благодарственные письма за профессионализм и преданность делу.

С теплыми словами признательности за добросовестный труд, ответственность и личный вклад в развитие округа к виновникам торжества обратились председатель Совета депутатов городского округа Серпухов Михаил Шульга и благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин. Все выступающие подчеркнули, что труд работников торговли — это ежедневная забота о комфорте и благополучии жителей округа, а в сегодняшнее непростое время их профессионализм, терпение и доброжелательность заслуживают самого глубокого уважения.

Праздничный вечер дополнили яркие музыкальные выступления. Завершилось мероприятие культурной программой: для гостей была организована экскурсия по флагманской экспозиции «Импрессионизм с русской душой», которая проходит в галерее «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея.