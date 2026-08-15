Благодарственные письма вручили лучшим работникам Зарайска накануне Дня города

Пресс-служба администрации г. о. Зарайск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Зарайск

В преддверии дня рождения города в Зарайске чествовали передовиков производства. Мероприятие прошло накануне 880-летия Зарайска, одного из древнейших городов России, жители которого бережно хранят историю и реализуют новые проекты.

Под аплодисменты всего зала жителям округа вручили заслуженные награды. Благодарственных писем Государственной Думы, губернатора Московской области, региональных министерств и главы муниципалитета были удостоены медицинские работники, педагоги, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса.

Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко, обращаясь к собравшимся, отметил, что город стабильно развивается в последние годы, и у муниципалитета есть планы на будущее. Он поздравил жителей с юбилеем, назвав Зарайск самым чудесным городом в мире, и пожелал крепкого здоровья и мирного неба над головой.

В Зарайске ремонтируются дороги и дома культуры, модернизируются объекты жилищно-коммунального хозяйства, строятся жилые дома — и все это благодаря сплоченной работе трудовых коллективов и предприятий. Праздничное настроение собравшимся подарили коллективы детской школы искусств имени Анны Голубкиной.

Мероприятие стало ярким событием в череде торжеств, посвященных 880-летию Зарайска, которое город отметит в ближайшее время.