Благодарственные письма вручены за установку новогодней ели в Кремле

В Комитете лесного хозяйства Московской области прошло награждение должностных лиц, которые активно участвовали в выборе и установке новогодней ели на Соборной площади Московского Кремля в декабре 2025 года.

Директор Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» — лесничий Анатолий Лутаев, а также представители взаимодействующих органов власти и местного самоуправления были отмечены наградой.

С 2007 года Комитет лесного хозяйства Московской области отвечает за выбор главной новогодней елки страны. В 2025 году специальная комиссия выбрала лесную красавицу из 24 претенденток на территории Дороховского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес».