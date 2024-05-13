Баскетбольный клуб «Химки» завоевал серебро Суперлиги | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 19:29 Баскетбольный клуб «Химки» завоевал серебро Суперлиги Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Баскетбольный клуб из Химок стал серебряным призером чемпионата России Fonbet Суперлиги. Соперниками по финалу стала команда «Динамо» из Владивостока. Встреча завершилась со счетом 84:79.

Четвертый матч финала стал одним из самых зрелищным и ожидаемым в сезоне. Удача несколько раз улыбалась баскетболистам «Химок» на протяжении всей встречи, однако соперники одержали победу со счетом 84:79 и выиграли чемпионство. Самым результативным игроком встречи в составе «Химок» стал Александр Мальцев. Он набрал 23 очка и семь подборов.

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