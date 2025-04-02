БК «Химки» выиграл первый матч плей-офф Суперлиги у «Динамо» Владивосток

В Баскетбольном центре Химки состоялась первая встреча серии до трех побед. Матч завершился минимальным преимуществом хозяев над командой из Владивостока — 76:75.

Старт игры оказался удачным для «Химок»: Шарапов, Попов и Ключников помогли команде создать небольшой отрыв, который подопечные Андрея Мальцева старались увеличить. Во второй половине встречи борьба шла на равных, а инициатива переходила от одной команды к другой. В итоге хозяева удержали победу с разницей в одно очко.

После этой игры «Химки» повели 1:0 в серии. Лучшими по результативности стали Кирилл Попов, Илья Сорокин и Александр Мальцев. Также после матча прошла церемония награждения: спортсменов из Химок отметили бронзовыми медалями за третье место в регулярном сезоне Fonbet Чемпионата России — Суперлига.

Вторая встреча серии пройдет 1 апреля в 19:00. Вход в Баскетбольный центр «Химки» свободный.