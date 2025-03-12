БК «Химки» выиграл матч чемпионата Суперлиги против «Динамо»

Баскетболисты из Химок сразились с противником из Грозного в рамках чемпионата Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 88:74.

Начало матча было многообещающим для спортсменов из Химок, однако серьезного отрыва им не удавалось достичь вплоть до третьей четверти. Оторваться в счете у баскетболистов получилось только тогда, когда их внимание перешло от обороны к наступлению. Федор Ключников, Владислав Шарапов и Кирилл Попов приложили необходимые усилия, которые вывели команду в двузначный отрыв, который баскетболистам удалось удержать до конца матча.

Итог встречи обеспечил «Химкам» бронзу регулярного чемпионата, а Федор Ключников и Кирилл Попов стали самыми результативными игроками.

Следующий матч спортсмены проведут 14 марта. Им предстоит встретиться с нижегородской командой «Пари НН» в рамках полуфинала Кубка России. Игра начнется в 20:00, прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте команды.