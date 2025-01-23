БК «Химки» сыграют с командой «Новосибирск» на домашней площадке 25 января

«Химки» встретятся с баскетболистами из Новосибирска в рамках очередного тура Суперлиги. Матч пройдет в Баскетбольном центре «Химки» 25 января в 14:00.

Команды встретятся не в первый раз. Химчанам уже удалось обыграть соперника на выездном матче в Новосибирске в октябре прошлого года со счетом 77:66.

Сейчас баскетбольный клуб «Химки» расположился на пятой строчке турнирной таблицы с 30 очками. Отметим, что предстоящий соперник — на шестой позиции общего рейтинга с результатом 28 очков.

Поддержать ребят может каждый желающий. Вход на все домашние игры местной команды свободный. Помимо этого, следить за развитием матча и результатами можно будет в прямом эфире. Трансляцию традиционно будут вести на официальном сайте команды.