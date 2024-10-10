БК «Химки» сыграет против «СШОР-Локомотив» в новом этапе Суперлиги 11 октября

Баскетбольный клуб из Химок встретится со спортсменами из Краснодара «СШОР-Локомотив» на следующем этапе Суперлиги. Матч состоится 11 октября в 19:00 на поле Баскетбольного центра «Химки».

Ранее баскетболисты из Химок одержали победу в домашнем матче против команды из Ростова-на-Дону «Барс-РГЭУ». Игру завершили со счетом 71:61. «Химки» настроены дойти до финала соревнований, сохранив преимущество.

«В межсезонье мы приняли решение значительно обновить состав, поэтому осознаем, что для построения команды понадобится время. Но мы уверены в нашей команде и в нашем тренерском штабе. И очень ждем всех болельщиков на наших матчах», — отметил генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов.

Напомним, что в прошлом сезоне «Химки» заслужили серебро. Спортсмены выиграли 26 матчей из 30.

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