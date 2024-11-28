Баскетболисты «Химок» сыграют домашний матч Суперлиги с «Тамбовом»

Баскетбольный клуб «Химки» поборется за первенство в очередном этапе Суперлиги с командой из Тамбова. Матч проведут на территории баскетбольного центра «Химки» 28 ноября в 19:00.

Сейчас баскетбольный клуб «Тамбов» находится на 14-м месте в турнирной таблице благодаря двум победам в восьми играх. Борьбу за первенство с командой из Химок болельщики обоих клубов смогут увидеть 28 ноября в 19:00 в местном баскетбольном центре. Также трансляция будет доступна на официальном сайте баскетболистов.

Предыдущий матч с командой «Челбаскет» для спортсменов из Химок закончился победой с результатом 89:59. Особенно отличились игроки Кирилл Попов, Виктор Заряжко и Владислав Шарапов. Предыдущий этап Суперлиги вывел «Химки» на третье место в турнирной таблице. Спортсмены успешно завершили шесть из восьми матчей.

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