БК «Химки» проведет домашний матч с командой из Сургута 11 января

Баскетбольный клуб «Химки» встретится на паркете с командой «Университет-Югра» из Сургута 11 января. Игра состоится в рамках очередного тура Суперлиги.

Встреча состоится в 14:00 на стадионе Баскетбольного цента «Химки». Ранее спортсмены из Химок уже выезжали в Сургут и победили в матче со счетом 71:61. Успешное завершение игры подняло команду на четвертую строчку в турнирной таблице.

Поддержать спортсменов может любой желающий. Вход в Баскетбольный центр свободный для фанатов. Также насладиться игрой можно, подключившись к прямой трансляции на официальном сайте клуба.

Напомним, что баскетбольный клуб «Химки» существует с 1997 года и воспитывает сильнейших спортсменов России. Баскетболисты из Химок становились двукратными чемпионами Кубка Европы, победителями Единой Лиги ВТБ и Кубка России, не единожды занимали призовые места в чемпионатах различных уровней.