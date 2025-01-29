БК «Химки» поднялся на третью позицию в чемпионате Суперлиги

Баскетбольная команда из Химок на домашней площадке встретилась с «Барнаулом». Игра завершилась со счетом 79:68.

Начался матч напряженно для ребят из Химок. Спортсмены долго не могли найти свою игру в нападении. Отличился в первой четверти игры Владислав Шарапов. Благодаря его усилиям команда вышла в лидеры.

Сложности в атаке команды создали друг другу в третьей десятиминутке. Заключительный временной отрезок спасли Федор Ключников, Александр Мальцев и Виктор Заряжко своими трехочковыми бросками.

«У нас более опытная команда. Было много потерь, которые не давали нам оторваться чуть раньше. Ребята выдержали январский марафон – мы сыграли семь игр в четырех разных городах», – отметил главный тренер баскетбольного клуб «Химки» Андрей Мальцев.

Следующий домашний матч химчане проведут 12 февраля. Баскетболистам предстоит сразиться с командой «Челбаскет». Игра начнется в 19:00 в баскетбольном центре «Химки». Вход свободный.