Баскетболисты «Химок» обыграли команду из Кубани в матче чемпионата Суперлиги

Баскетболисты из Химок обыграли кубанскую команду «СШОР-Локомотив» во втором этапе Суперлиги. Спортсмены утвердили свое преимущество, закончив матч со счетом 85-71.

Лучшим игроком объявили Александра Мальцева, который принес команде 22 очка и сделал пять подборов. Отличился также и Илья Сорокин — он заслужил 14 очков с тем же количеством подборов. Виктор Заряжко и Глеб Суворов заработали по 10 очков, Владислав Шарапов — девять.

Следующий матч состоится 16 октября в 19:00 на стадионе спортивного комплекса «Север». «Химки» выйдут против команды «Новосибирск». Прямая трансляция будет доступна на сайте клуба.

Отметим, что баскетболисты из Химок выиграли первый тур Суперлиги. Спортсмены боролись за первенство с командой из Ростова-на-Дону «Барс-РГЭУ» и завершили матч со счетом 71-61.

Напомним, что в прошлом сезоне «Химки» взяли серебро чемпионата. Команда выиграла 26 матчей из 30 сыгранных.

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