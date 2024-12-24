БК «Химки» обыграл команду «Университет-Югра» в новом этапе Суперлиги

Команда по баскетболу из городского округа Химки провела выездной матч в рамках нового этапа Суперлиги. «Химки» одержали победу над командой «Универсистет-Югра» из Сургута со счетом 71:61.
Баскетболисты «Химок» уверенно играли в первой четверти, превосходя соперников по всем показателям. Спортсмены «Университета-Югра» сократили отставание до шести очков во второй половине матча, но «Химки» все же не уступили преимущество.
Лучшими игроками матча признали Федора Ключникова, Кирилла Попова, Владислава Шарапова, Дмитрия Коршакова и Александра Мальцева. Очередная победа подняла «Химки» на четвертое место в турнирной таблице.
Пассажиры «Мострансавто» забыли в автобусах свыше 2,5 тысячи вещей с января
Мужчину с травмой шеи после нападения быка спасли в больнице в Солнечногорске
Песков назвал ситуацию в Черном море экологической катастрофой
Прокуратура запросила шесть с половиной лет колонии для Татьяны Лазаревой
Оперштаб не выявил новые участки выбросов мазута на Кубани
Жителя Челябинской области признали виновным в диверсии и госизмене
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте