БК «Химки» обыграл команду «Университет-Югра» в новом этапе Суперлиги

Команда по баскетболу из городского округа Химки провела выездной матч в рамках нового этапа Суперлиги. «Химки» одержали победу над командой «Универсистет-Югра» из Сургута со счетом 71:61.

Баскетболисты «Химок» уверенно играли в первой четверти, превосходя соперников по всем показателям. Спортсмены «Университета-Югра» сократили отставание до шести очков во второй половине матча, но «Химки» все же не уступили преимущество.

Лучшими игроками матча признали Федора Ключникова, Кирилла Попова, Владислава Шарапова, Дмитрия Коршакова и Александра Мальцева. Очередная победа подняла «Химки» на четвертое место в турнирной таблице.