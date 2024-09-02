Баскетболисты из Химок начали подготовку к новому сезону Суперлиги

Спортсмены из баскетбольного клуба «Химки» начали активные тренировки в преддверии нового сезона Суперлиги. Его они встретят с 10 новыми игроками в составе команды.

Баскетболисты готовятся победить на регулярном турнире Суперлиги и удержать преимущество вплоть до финала. Первые матчи нового сезона начнутся 8 октября. Ближайшая игра пройдет на стадионе в Химках. Местные спортсмены встретятся с командой «Барс-РГЭУ» из Ростова-на-Дону.

«До четвертьфинала нам будут попадаться команды из нашей лиги, так что это нам по плечу, а затем, скорее всего, на команду Лиги ВТБ, но и такой опыт побед у нас. Мы уже играли в „Финале четырех“ недавно, так почему бы не залезть туда еще раз», — поделился главный тренер клуба Андрей Мальцев.

Андрей Мальцев курирует спортсменов с 2021 года. Он тренировал баскетболистов, ставших основой сборной России.

Напомним, что в прошлом сезоне баскетбольный клуб «Химки» занял призовое место на чемпионате Суперлиги.

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