Бюст спортсмену Александру Болошеву установят в Павловском Посаде

В Электрогорске готовятся к увековечиванию памяти баскетболиста Александра Болошева. Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов на недавней встрече с представителями старшего поколения округа сообщил, что в рамках предстоящих праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Электрогорска, планируется установить бюст спортсмену возле школы № 14.

Собравшиеся обсудили вопросы благоустройства общественных территорий, планы развития округа и ряд мероприятий, а также подняли темы, касающиеся сферы здравоохранения.

«Александр Болошев — великий баскетболист, заслуженный мастер спорта, чья спортивная слава стала гордостью нашего города и всей страны. Установка бюста — это наш долг перед памятью героя, чтобы его имя и заслуги навсегда остались в сердцах жителей Электрогорска», — сообщил Денис Семенов.

Кроме этого, к знаменательной дате намечен еще один проект — создание в городском парке реплики парашютной вышки, символа местной истории и традиций.