Бюст Невскому установили в учебном центре войск химзащиты в Ногинске

С приветственным словом выступили командиры части, представители администрации, женсовета и духовенства. Право выставления почетного караула у бюста поручили военнослужащим и юнармейцам Центра допризывной подготовки молодежи. Затем ребят пригласили в солдатскую столовую. Воспитанники также познакомились с повседневной жизнью и бытом военных.

Учебный центр — единственный, где обучают младших специалистов радиационной, химической и биологической защиты для воинских частей и подразделений, а также для видов и родов войск Вооруженных Сил.

Бюст Александру Невскому установили неслучайно. Центр носит его имя. История начинается с времен Великой Отечественной войны, когда 16 мая 1943 года в поселке Сакко и Ванцетти под Сталинградом сформировали 4-й отдельный моторизованный противотанковый огнеметный батальон. Он преодолел свыше двух тысяч километров фронтовых дорог и перенес тяжелые бои. За образцовое выполнение задач при форсировании реки Днепр, овладение железнодорожным узлом Бельцы и выход на государственную границу батальон награжден орденом Александра Невского. За участие в освобождении Трансильвании в Румынии ему присвоили название «Трансильванский».

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