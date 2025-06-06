Бюст легендарного летчика Александра Колдунова передали Богородскому округу

Знаменательное событие произошло в городе Электроугли Богородского округа. Привезли долгожданный бюст дважды Героя Советского Союза, главного маршала авиации Александра Колдунова. Пока он будет находиться на хранении в музейном помещении Центра культуры «Квант».

Радость момента пришли разделить заместители главы Богородского округа Сергей Пастухов и Александр Радченко, депутаты, руководство и сотрудники центра культуры, а также представители общественности.

Этот проект не получилось бы реализовать без активного участия жителей округа, ветеранских организаций, депутатского корпуса, администрации Богородского округа и щедрой поддержки меценатов. После завершения капремонта, бюст займет свое почетное место в Центре образования № 30. Присутствующие выразили уверенность, что он станет важным ориентиром для молодежи и предметом гордости для всех жителей.