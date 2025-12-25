Бюст легендарного летчика Александра Колдунова открыли в Богородском округе

Перед Центром образования № 30 в городе Электроугли Богородского округа состоялась торжественная церемония открытия бюста Дважды Героя Советского Союза, Главного Маршала авиации Александра Колдунова. Поскольку 2025 год объявлен президентом Российской Федерации Годом защитника Отечества, поэтому глубоко символично, что он завершается столь знаковым событием.

Право открыть бюст предоставили заместителю главы Богородского округа, ветерану боевых действий, полковнику Сергею Пастухову, Почетному гражданину города Электроугли, председателю Совета ветеранов города Электроугли Галине Козыревой, а также юнармейцу, учащейся Центра образования № 30 Олесе Глинник.

Осуществить задуманное и открыть бюст Александру Колдунову удалось благодаря группе инициативных и неравнодушных граждан, в состав которой вошли более шестидесяти человек. Особые слова благодарности за профессионализм и сердечность прозвучали в адрес скульптора, автора бюста Сергея Вопилова и мастера Евгения Чегина. В завершении церемонии к памятнику возложили цветы.

Александр Колдунов — один из самых результативных летчиков‑истребителей Второй мировой войны. В 1934 году его семья переехала в рабочий поселок Электроугли, деревню Большое Васильево. Юноша мечтал о небе — и мечта стала реальностью. В 1943 году он с отличием завершил учебу в Качинской военной авиационной школе летчиков, и уже в 20 лет он стал командиром эскадрильи. За менее чем два года на фронте Александр Иванович Колдунов совершил 412 боевых вылетов, провел 96 воздушных боев, лично уничтожил 46 вражеских самолетов и еще один - в составе группы.

За личное мужество и воинское мастерство удостоился Высшей правительственной Награды — Звания Дважды Героя Советского Союза.

С 1998 года Центр образования № 30 города Электроугли гордо носит имя героя.