Бюст Герою Советского Союза Ивану Иванову открыли в школе № 1 во Фрязине

Образовательное учреждение носит имя Героя Советского Союза Ивана Иванова. Глава городского округа Дмитрий Воробьев и председатель Совета депутатов Полина Коновалова, а также руководитель отделения партии «Единая Россия» Александра Киреева приняли участие в торжественном открытии бюста. Они почтили память солдата минутой молчания и возложили цветы к бюсту.

«Нам важно именно эта связь поколений, связь времен и память. Потому что память, есть фактор оборонный. Пока память живет, живут герои вместе с нами. Они стоят рядом в наших рядах. Иван Иванович всегда находится в первой школе и вдохновляет учеников на подвиги, на новые общественные мероприятия и говорит о том, что подвиг есть в сердце каждого человека, и он готов его совершить во имя своей Родины», — подчеркнул Дмитрий Воробьев.

На церемонии открытия бюста собрались также школьники, учителя, воспитанники школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Покрышкина.

«Я знаю, что он был военным летчиком. И ему такую славу принес его великий подвиг. Во время боевого вылета в его самолете закончилось топливо. Вместо того, чтобы безопасно сесть, он пошел на таран и сбил противника, а сам героически погиб», — поделилась учащаяся 9-го класса школы № 1 Мелания Егорова.

Иван Иванов родился в 1909 году в большой семье сельского кузнеца в деревне Чижово. Сейчас этот населенный пункт расположен на территории Фрязина. Его жизнь была нелегкой. Иван окончил начальную школу и помогал отцу в кузнице. Тяжелый труд закалил его физически.

«Иван Иванович был влюблен в девочку из богатой семьи, но она не хотела выходить замуж за простого кузнеца. И он принял решение стать летчиком. Когда он приехал в летной форме, в погонах, купил патефон, то его избранница не смогла ему отказать. Вышла за него замуж», — рассказала внучатая племянница Героя Советского Союза Ирина Извекова.