Бюст Герою Советского Союза Ивану Иванову открыли в школе № 1 во Фрязине
Бюст Герою Советского Союза Ивану Ивановичу Иванову торжественно открыли в новом корпусе школы № 1 во Фрязине. Это событие стало значимым актом сохранения исторической памяти и данью уважения подвигу.
Образовательное учреждение носит имя Героя Советского Союза Ивана Иванова. Глава городского округа Дмитрий Воробьев и председатель Совета депутатов Полина Коновалова, а также руководитель отделения партии «Единая Россия» Александра Киреева приняли участие в торжественном открытии бюста. Они почтили память солдата минутой молчания и возложили цветы к бюсту.
«Нам важно именно эта связь поколений, связь времен и память. Потому что память, есть фактор оборонный. Пока память живет, живут герои вместе с нами. Они стоят рядом в наших рядах. Иван Иванович всегда находится в первой школе и вдохновляет учеников на подвиги, на новые общественные мероприятия и говорит о том, что подвиг есть в сердце каждого человека, и он готов его совершить во имя своей Родины», — подчеркнул Дмитрий Воробьев.
На церемонии открытия бюста собрались также школьники, учителя, воспитанники школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Покрышкина.
«Я знаю, что он был военным летчиком. И ему такую славу принес его великий подвиг. Во время боевого вылета в его самолете закончилось топливо. Вместо того, чтобы безопасно сесть, он пошел на таран и сбил противника, а сам героически погиб», — поделилась учащаяся 9-го класса школы № 1 Мелания Егорова.
Иван Иванов родился в 1909 году в большой семье сельского кузнеца в деревне Чижово. Сейчас этот населенный пункт расположен на территории Фрязина. Его жизнь была нелегкой. Иван окончил начальную школу и помогал отцу в кузнице. Тяжелый труд закалил его физически.
«Иван Иванович был влюблен в девочку из богатой семьи, но она не хотела выходить замуж за простого кузнеца. И он принял решение стать летчиком. Когда он приехал в летной форме, в погонах, купил патефон, то его избранница не смогла ему отказать. Вышла за него замуж», — рассказала внучатая племянница Героя Советского Союза Ирина Извекова.
Школу № 1 открыли 1 сентября 1938 года. В ее стенах формировалась 3-я гвардейская воздушно-десантная бригада во время Великой Отечественной войны. Учебное заведение всегда было центром патриотического воспитания.
Особенное место занимает поисковая работа. Благодаря инициативе Заслуженного учителя РФ Тамары Макаровны Анциферовой в школе был создан клуб «Поиск», а в 1979 году открыт Музей Боевой Славы. Воспитанники и педагоги бережно хранят память выпускников школы, которые ушли на фронт. В учреждении ежегодно отмечают День Днепровского десанта.
«Сохраняя высокий статус школы, педагоги обучают детей углубленной программе по физике, математике, информатике и программированию. Ежегодно ученики школы становятся победителями и призерами многочисленных олимпиад, а выпускники школы неизменно демонстрируют высокие результаты на итоговых экзаменах. Эти успехи являются следствием верности тем традициям, которые закладывались на протяжении всей истории учебного заведения. Открытие бюста Герою Советского Союза стало еще одним шагом в укреплении связи между славным прошлым и динамичным настоящим школы», — отметил руководитель муниципалитета.