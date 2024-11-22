Бюст герою Отечественной войны Ивану Дорохову открыли в Рузском округе

Памятник герою Ивану Дорохову установили рядом с монументом павшим в годы Великой Отечественной войны жителям поселка Дорохово. Церемонию открытия бюста посетили представители администрации Рузского городского округа, депутаты и жители населенного пункта.

В честь героя Бородинского сражения и всей Отечественной войны 1812 года, генерала-лейтенанта русской императорской армии Ивана Дорохова установили бюст в поселке Дорохово Рузского городского округа.

«Данный населенный пункт носит имя Дорохова, поэтому и было приятно решение возвести именно на этом месте бюст в память о герое», — рассказала заместитель главы Рузского городского округа Тамара Пирогова.

Памятник поставили вблизи монумента павшим в годы Великой Отечественной войны жителям населенного пункта и стелы воинской доблести.

«Это нужно нам, нынешним жителям поселка, нашей молодежи! Мы думаем, что это поможет учителям воспитывать в молодежи патриотизм», — поделилась заместитель директора Дороховской школы Инна Игнатьева.