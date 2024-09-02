Бюст Героя России Владимира Никишина открыли в Балашихе

«Лучший вид слова — это дело» — таков был главный принцип Героя России Владимира Никишина. Сегодня в Балашихе открыли бюст героя, и эти слова услышали выпускники 9 и 11 классов школы № 26, названной в его честь.

Сегодня на торжественной церемонии открытия бюста память героя почтили его родственники, главой округа Сергей Юров, кадеты, юнармейцы и школьники. Никишин посвятил свою жизнь защите родины, участвовал в операции в Сирии.

«Родом из села Макарово Луганской области, он не мог оставаться в стороне, когда начались обстрелы Донбасса. С первых дней специальной военной операции отправился на фронт», — сообщил председатель Мособллдумы Игорь Брынцалов.

В декабре 2022 года Владимир Никишин вместе с первым пилотом Александром Антоновым повторили подвиг Николая Гастелло, направив горящий штурмовик на колонну вражеской техники, предотвратив прорыв. Звание Героя России ему присвоили посмертно.

«От лица всей нашей семьи, хочу сказать спасибо, что храните память об отце. Желаем, чтобы этот год открывал для вас новые границы успехов в учебе и творческих полетах. Не сомневайтесь в себе и ничего не бойтесь, у вас есть достойный пример», — подчеркнула младшая дочь Ирина.

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