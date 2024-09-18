Бюст советскому военачальнику Павлу Артемьеву установили в Балашихе

В мероприятии приняли участие глава городского округа Балашиха Сергей Юров, командир дивизии Дмитрий Кузнецов, депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фомичев и местные жители.

Павел Артемьев — человек-легенда. В советско-финскую войну командовал отрядом спецназа, в Великую Отечественную возглавлял Московский военный город. Именно после его личного доклада Верховному главнокомандующему Иосифу Сталину Москва перешла на осадное положение. Павел Артемьев командовал легендарным парадом седьмого ноября 1941 года и организовывал исторический Парад Победы 24 июня 1945 года.

В числе его наград орден Ленина (дважды), орден Октябрьской Революции, орден Красной Звезды (дважды), медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также «За оборону Москвы».

Памятники генерал-полковнику также планируют установить в родных местах героя: в деревнях Лисичкино и Поддорье, в Великом Новгороде и на улице в Москве, которая носит его имя. Также сейчас идет работа над фильмом о Павле Артемьеве. Рабочее название — «Командовать парадом будет он».

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