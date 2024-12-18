Бюст адмиралу флота Семену Лобову открыли в Волоколамском округе

Памятник установили во дворе Детгородковской школы в селе Теряево. На торжественное открытие пришли глава Волоколамского округа Наталья Козлова, родственники адмирала, ветераны, школьники, юнармейцы, военнослужащие, моряки и офицеры Северного флота, представители общественных организаций.
Семен Михайлович Лобов всю свою жизнь посвятил Военно-морскому флоту. Почти 20 лет из них — Северному, где он прошел путь от начальника штаба эскадры до командующего флотом. Его глубоко уважали за высокие нравственные качества, мужество, чувство ответственности и готовность с полной самоотдачей делать все в интересах боеготовности флота.
«Для нас прадед всегда был примером, очень важной частью семейной истории. И с самого детства мы эту ответственность понимали», — рассказал правнук адмирала Степан Калиничев.
Участники митинга в знак признательности и уважения почтили память Семена Лобова и возложили цветы к бюсту героического земляка.
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