Бюст адмиралу флота Семену Лобову открыли в Волоколамском округе

Фото: Телеканал «360»

Памятник установили во дворе Детгородковской школы в селе Теряево. На торжественное открытие пришли глава Волоколамского округа Наталья Козлова, родственники адмирала, ветераны, школьники, юнармейцы, военнослужащие, моряки и офицеры Северного флота, представители общественных организаций.

Семен Михайлович Лобов всю свою жизнь посвятил Военно-морскому флоту. Почти 20 лет из них — Северному, где он прошел путь от начальника штаба эскадры до командующего флотом. Его глубоко уважали за высокие нравственные качества, мужество, чувство ответственности и готовность с полной самоотдачей делать все в интересах боеготовности флота.

«Для нас прадед всегда был примером, очень важной частью семейной истории. И с самого детства мы эту ответственность понимали», — рассказал правнук адмирала Степан Калиничев.

Участники митинга в знак признательности и уважения почтили память Семена Лобова и возложили цветы к бюсту героического земляка.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте