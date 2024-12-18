Бюст адмиралу флота Семену Лобову открыли в Волоколамском округе

Семен Михайлович Лобов всю свою жизнь посвятил Военно-морскому флоту. Почти 20 лет из них — Северному, где он прошел путь от начальника штаба эскадры до командующего флотом. Его глубоко уважали за высокие нравственные качества, мужество, чувство ответственности и готовность с полной самоотдачей делать все в интересах боеготовности флота.