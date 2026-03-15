Бюро «Факел» помогло купить беговую дорожку для девочки с аутизмом в Химках

Сотрудники машинно-конструкторского бюро имени академика П. Д. Грушина организовали сбор средств для 12-летней Лизы. На собранные деньги приобрели тренажер, необходимый для поддержания физической активности ребенка.

Лиза живет с диагнозом атипичный аутизм, но успешно учится в четвертом классе обычной школы и занимается адаптивной гимнастикой. Творчество — рисование и лепка — помогает ей развивать моторику и выражать эмоции. Также девочка любит петь.

Регулярные физические нагрузки важны для детей с аутизмом: они стабилизируют эмоциональное состояние и способствуют общему развитию. Беговая дорожка позволит Лизе не прерывать занятия даже в непогоду.

Депутат Московской областной Думы и главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов отметил, что такие примеры показывают: жители и предприятия округа готовы объединяться ради поддержки тех, кто нуждается во внимании. Помощь в исполнении мечты Лизы — сигнал, что добро действует здесь и сейчас, делая город внимательнее к детям с особенностями развития.