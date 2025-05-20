Бюджетные места для детей открыли в конно-спортивном клубе в Одинцове

Конный клуб «Юникорн» в деревне Кобяково стал центром привлечения молодых талантов. Здесь действует особая система поддержки одаренных детей — ребята, которые прошли отбор и показали хорошие результаты, получают возможность бесплатно тренироваться и пользоваться лошадьми.

Для участия в программе необходимо уметь уверенно сидеть в седле и быть готовым к длительным тренировкам. В клубе особое внимание уделяют точности движений и слаженности работы всадника и лошади. Руководитель клуба «Юникорн» Юлия Ахмедчина отмечает, что успехи детей говорят сами за себя: клуб уже имеет немало побед на престижных соревнованиях.

Сама Юлия активно участвует в соревнованиях и турнирах. В «Юникорне» уже 100 скакунов. Два года назад команда клуба стала абсолютным победителем, а в текущем сезоне воспитанники завоевали три медали — две бронзы и одно серебро. Юлия также занимается благотворительностью — спасает лошадей с бойни. Таких коней у нее уже девять.