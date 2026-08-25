Бюджетные группы по фигурному катанию откроют в Чехове 28 августа

В муниципалитете впервые откроют спортивно-оздоровительные группы на бюджетной основе. В них смогут заниматься дети старше 2019 года рождения.

Кроме того, с начала учебного года в школе начнет работать еще один тренер по фигурному катанию. Также откроют дополнительный набор в спортивно-оздоровительную группу на бюджетной основе для девочек 2014–2019 года рождения, а также на платной основе для детей 2020–2022 года рождения.

Школа сохраняет направление фигурного катания и расширяет возможность занятий в спортивно-оздоровительном формате, в том числе на бюджетной основе. Чтобы записать своего ребенка, необходимо подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг. Занятия проходят на базе спортивного комплекса «Ледовый дворец».

Сейчас на учебно-тренировочном этапе занимаются 12 спортсменок. По итогам текущего учебного года будет сформирована одна бюджетная группа четвертого года обучения из девяти спортсменок, которые соответствуют требованиям федеральных стандартов для продолжения обучения на этом этапе. При этом фигурное катание будет доступно и для детей, которые занимаются на спортивно-оздоровительном этапе. Сейчас работают две платные группы.