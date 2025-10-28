Бюджет Подмосковья сохранит социальную направленность до 2028 года

В Мособлдуме рассмотрят проект бюджета Московской области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что, как и в прошлые годы, основную часть расходов направят на социальную сферу, включая государственные программы в здравоохранении, образовании и социальной политике.

«Важнейшая составляющая бюджетной политики — предоставление мер социальной поддержки более чем 2,5 миллиона жителей Подмосковья. Расходы на соцподдержку растут из года в год. В приоритете — всесторонняя помощь участникам специальной военной операции и их семьям», — отметил Брынцалов.

На эти программы в 2026 году запланировано более 560 миллиардов рублей. Председатель Мособлдумы уточнил, что значительную часть бюджета традиционно выделяют на выплаты ежемесячных пособий при рождении ребенка, региональные доплаты к пенсиям, поддержку детей-сирот и организацию летнего отдыха для школьников.

На госпрограмму социальной защиты предусмотрено более 166 миллиардов рублей. Спикер подчеркнул, что все социальные обязательства перед жителями региона выполнят.