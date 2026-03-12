Бюджет округа Пушкинский обсудили на заседании Совета депутатов

Внеочередное 76-е собрание народных избранников прошло 12 марта в администрации округа. Участие в нем приняли 18 депутатов, глава муниципалитета Максим Красноцветов и его заместитель Маргарита Беляева.

Повестка включала единственный вопрос — корректировку бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. С докладом выступила Маргарита Беляева, курирующая вопросы экономики и финансов. Она пояснила, что изменения связаны с получением бюджетного кредита из областного бюджета, который направят на пополнение средств на едином счете муниципалитета.

Депутаты единогласно поддержали предложенные поправки после изучения материалов и заслушивания доклада.

Максим Красноцветов поблагодарил депутатский корпус за слаженную и оперативную работу. Он отметил, что все присутствующие проявили понимание важности своевременных решений для стабильности округа.