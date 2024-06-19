Бюджет на развитие культуры и образования увеличили в Балашихе

В администрации Балашихи на очередном заседании совета депутатов обсудили бюджет города. В этом году он увеличился на 777 миллионов рублей. Большая часть денежных средств будет направлена на развитие образования, культуры и спорта.

Доходная часть принятого бюджета составит 27 миллиардов 746 миллионов рублей, а расходная — 29 миллиардов 40 миллионов.

«Наш бюджет имеет социальную направленность, больше 70% идет на отрасли образования, культуры, физической культуры и спорта. В этот раз бюджет увеличился за счет субвенций Московской области. Так, 52 миллиона мы направляем на содержание новых объектов образования, которые вводятся в этом году», — сообщил председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Также на встрече рассмотрели выделение бюджета на содержание дорог, парков и кладбищ, где похоронены бойцы специальной военной операции.

В ходе заседания о проделанной работе за 2023 год отчитались и представители контрольно-счетной палаты. Следующая встреча совета депутатов состоится в августе.

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